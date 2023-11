Due arresti in cinque giorni: ladro seriale di negozi ora in carcere

Due furti e due arresti nel giro di nemmeno una settimana. Ora, per un italiano di 30 anni, si sono aperte le porte della casa circondariale di Bologna. Il 30enne, senza fissa dimora, disoccupato e pregiudicato, era specializzato in furti e spaccate nei negozi: colpiva negli orari di chiusura, quando la saracinesca era abbassata e le luci al di là delle vetrine spente.

L'ultima volta il 28 ottobre, a Bologna, dove è stato arrestato dopo aver provato a forzare la serratura di alcuni veicoli parcheggiati e aver tentato l'ennesimo colpo in una panetteria che credeva chiusa. E invece ad attenderlo c'era il titolare che stava lavorando sul retro del laboratorio,e che lo ha messo in fuga e ha contattato i carabinieri.

L'uomo era già stato arrestato una volta e sottoposto alla misura cautelare di obbligo di residenza San Giorgio in Piano e l'obbligo di presentarsi alla Polizia giudiziaria. Provvedimenti che però non sono riusciti a contenere la sua vocazione da delinquente, dato che cinque giorni dopo è stato pizzicato di nuovo all'opera. Finché non è stato rintracciato dai militari e, dopo le formalità di rito, portato nella casa circondariale del capoluogo.