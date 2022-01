Lavoratori di nidi e materne verso lo sciopero

Nessuna conciliazione nell’incontro in Prefettura con il comune di Bologna sul progetto ri-organizzativo asili nido e scuole dell’infanzia. Si va allo sciopero dell’intero settore per la giornata del 15 febbraio prossimo. Così annuncia Massi Betti di Sgb, lamentando il fatto che in questo periodo i lavoratori delcomparto siano "spremuti come limoni" e come di conseguenza i servizi ne esano impoveriti.

Si associa la Cisl Fp, per la quale parla Kevin Ponzuoli riamrcando come a monte della mobilitazione vi sia il fatto che l'Amministrazione Comunale avrebbe mantenuto le proprie posizioni, non mostrando disponibilità verso le istanze dei lavoratori: "La nostre richieste erano semplici - tuona Ponzuoli - Da una parte una progettazione realmente condivisa, non di facciata, che permettesse di superare l’ennesimo momento pandemico che ancora una volta grava su tutti i lavoratori, sia il personale impiegato nei nidi e nelle materne ma anche quello degli uffici gestione, in emergenza perenne causa l’organizzazione delle sostituzioni. Di pari passo avevamo sollecitato la volontà politica di stabilizzare il personale precario che in questi mesi sta dando il massimo”.

Da qui, rimarca il sindacalista, la decisione di avviare ulteriori iniziative di protesta per la giornata di martedì 15 febbraio.

