Lavori in corso in città: i principali cantieri stradali in programma da martedì 16 agosto

Ecco i principali lavori stradali in corso e in programma a Bologna da martedì 16 agosto. In caso di maltempo alcuni dei cantieri potrebbero essere ricalendarizzati.

Lavori in attivazione

Via Battindarno il giorno 17 agosto, sistemazione di botole e chiusini all'incrocio con le vie Bertocchi e De Carolis. Le due vie saranno chiuse prima dell'incrocio con via Battindarno. Da via Bertocchi e da via De Carolis non sarà possibile immettersi su via Battindarno e da via Battindarno non si potranno imboccare le due vie.

Via Emilia Ponente dal giorno 17 agosto, tra via Marzabotto e Viale Sandro Pertini, avrà dei restringimenti di carreggiata per i lavori di rifacimento della pavimentazione stradale. Termine previsto: 19 agosto

Rotonda Biavati il giorno 19 agosto, chiusura al traffico veicolare dello svincolo in uscita dalla rotonda su via San Donato con direzione periferia per la sostituzione di una botola. Verrà istituito un senso unico alternato sulla corsia di via San Donato con direzione centro ai soli mezzi dedicati al servizio di trasporto pubblico. Chiusura al traffico del tratto di via dell’Artigiano tra Via Beroaldo e la Rotonda Biavati (esclusi autobus)

Via Zanardi, dal sottopasso ferroviario all'altezza del civico 447 al confine comunale (Castel Maggiore), avrà un restringimento della carreggiata stradale con il mantenimento di almeno una corsia per senso di marcia ed istituzione di senso unico alternato in caso di necessità, per la realizzazione di nuovi percorsi ciclabili (previsti nel progetto "Biciplan" piano della mobilità ciclabile). Termine previsto 30 agosto

Via Gobatti lavori di manutenzione straordinaria dei marciapiedi, riqualificazione e messa in sicurezza dei percorsi pedonali. Termine previsto: 31 agosto

Lavori in corso

Via Albani, tra via Serra e via Antonio di Vincenzo è a senso unico in direzione via Antonio di Vincenzo per lavori edili. Termine previsto: 31 agosto.

Via Stalingrado, nella semicarreggiata direzione centro tra l'incrocio con il ponte ferroviario in corrispondenza di via Bonvicini e l'incrocio con via della Manifattura, ha un restringimento della carreggiata da tre a due corsie di marcia. Interruzione della pista ciclabile presente in via della Manifattura direzione centro all'incrocio con via Ferrarese e deviazione delle biciclette sulla pista ciclabile di via Ferrarese, per lavori stradali relativi alla realizzazione del Nuovo Tecnopolo Termine previsto: 30 settembre.

Via della Manifattura chiusa all'ingresso dell'area parcheggio su via Ferrarese per lavori di realizzazione del Tecnopolo. Termine previsto: 31 dicembre 2023.

Piazza Roosevelt-via della Zecca modifica della circolazione per i lavori di risanamento ai muri esterni del palazzo sede della Prefettura, con sospensione temporanea del telecontrollo su via Ugo Bassi solo per i transiti in uscita. Termine previsto: 22 agosto.

Via Tanari Vecchia è chiusa in corrispondenza del civico 7 ogni martedì nelle fasce orarie 9-12.30 e 15-16.30, per lavori di ricostruzioni a seguito di edificio demolito. Termine previsto: 31 marzo 2023.

Via Emilia Ponente, ponte stradale sul fiume Reno denominato "Pontelungo", senso unico di circolazione con direzione Bologna centro per lavori di consolidamento, riqualificazione e adeguamento del ponte stradale. Modifiche della viabilità anche nelle strade vicine: via Agucchi, via della Pietra e via Speranza. Termine previsto: 8 luglio 2024.

Via Andrea Costa, dalla rotonda Fulvio Bernardini a Viale Pepoli, ha un restringimento della carreggiata stradale con il mantenimento di almeno una corsia per senso di marcia con eventuale istituzione del senso unico alternato nella fascia oraria 9.30-16.30, per lavori di riqualificazione dei percorsi pedonali. Termine previsto: 22 ottobre.

Via del Gomito e via Calamosco, dalla rotonda Vigili del Fuoco a via San Donato, ha un restringimento di carreggiata con il mantenimento di almeno una corsia per il transito, con istituzione di un senso unico alternato in caso di necessità, per lavori di realizzazione percorsi ciclabili-Progetto Biciplan. Termine previsto: 30 settembre

Via San Donato carreggiata direzione centro, da circa 30 metri prima del cavalcavia dell'autostrada A 14 a circa 30 metri dopo, ha un restringimento di carreggiata da due a una corsia con chiusura di quella di destra per lavori di manutenzione straordinaria di società Autostrade. Temine previsto:30 settembre.

Via Francesco Zanardi è chiusa al transito veicolare tra via Carracci e via Bovi Campeggi dal 1 luglio per lavori di manutenzione del sottopasso ferroviario. Transito consentito alle biciclette e ai pedoni (ad esclusione dei periodo dall'1 al 4 luglio in orario notturno). Il percorso pedonale verrà deviato alternativamente lungo un marciapiede o sul lato opposto a seconda della fase di lavoro in atto. Termine previsto: 28 agosto. Qui tutte le informazioni

Via Augusto Romagnoli Lavori di manutenzione straordinaria dei marciapiedi e della segnaletica per la riqualificazione ed il miglioramento della sicurezza dei percorsi pedonali con istituzione temporanea di divieti di sosta e deviazioni dei percorsi pedonali nei tratti di volta in volta interessati dai lavori. È prevista a seguire anche la riqualificazione di via Beniamino Gigli e via Gobatti. Termine previsto:1 novembre

Via Persicetana ha un restringimento della carreggiata stradale in corrispondenza del sovrapassante autostrada A14 per lavori di manutenzione straordinaria della società Autostrade. Termine previsto: 30 settembre.

Via de' Carbonesi è chiusa al 15 settembre dall'incrocio con via Farini all'incrocio con via Tagliapietre per lavori Hera di rinnovo delle reti idriche e del gas e raccolta acque meteoriche, intervento coordinato con il Comune e la successiva riqualificazione della strada e dei percorsi pedonali. Chiusi anche gli incroci con via Farini e via D'Azeglio, con deviazioni delle linee bus e creazione di percorsi ciclabili alternativi. Termine previsto per il completamento del progetto 31 marzo 2023. Qui tutte le informazioni

Via Rigosa (Strada Provinciale 26) Nell'ambito del cantiere già esistente per lavori di ricostruzione del ponte autostradale danneggiato a seguito di incidente, è stato istituito un senso unico alternato. Termine previsto al completamento dei lavori: 28 ottobre.

Via San Nicolò dal 27 giugno chiusura dell'area centrale della piazzetta antistante il civico 2/2 per i lavori di riqualificazione con rifacimento della pavimentazione su tutta la strada. Termine previsto: 21 ottobre.

Via Montefiorino ha un restringimento della carreggiata stradale con mantenimento di almeno una corsia per senso di marcia ed eventuale istituzione del senso unico alternato, solo in caso

di necessità, nella fascia oraria 9:30 -16:30 per lavori di riqualificazione per il miglioramento della sicurezza stradale. Gli interventi di riqualificazione riguarderanno anche gli incroci con via Valdossola, via delle Tofane, via Ettore Bidone e via Oreste Vancini. Termine previsto: 16 dicembre.

Via Tolmino restringimento della carreggiata stradale con mantenimento di almeno una corsia per senso di marcia, per lavori di realizzazione percorso ciclabile. Termine previsto 15 settembre.

Via Spartaco dalla prossimità del civico 1 fino all'incrocio con Viale Felsina su entrambi i lati, é prevista la manutenzione straordinaria dei marciapiedi e della segnaletica per la riqualificazione ed il miglioramento della sicurezza dei percorsi pedonali, con istituzione temporanea di divieti di sosta e deviazioni dei percorsi pedonali nei tratti di volta in volta interessati dai lavori. Termine previsto: 31 agosto.

Via Murri chiusura del tratto segue numerazione dei civici 158 - 154/3 con entrata ed uscita dei veicoli autorizzati da Via Murri e da Via Romagnoli per lavori di riqualificazione dell'area compresa tra il mercato rionale Chiesa Nuova e le Scuole Tambroni. Previsto inoltre lo spostamento temporaneo del mercato in via Romagnoli. Termine previsto 30 settembre.

Via Barberia ha restringimenti di carreggiata per la sistemazione della pavimentazione stradale in basoli. Termine previsto: 30 settembre.

Via Masi ha restringimenti della carreggiata stradale per il rifacimento della pavimentazione dei marciapiedi, sistemazione della zona di sosta e integrazione della raccolta acque meteoriche. Termine previsto: 10 settembre.

Via Nicolò Paganini tratto segue numerazione da via Catalani all'asse principale di via Paganini, lavori di manutenzione straordinaria dei marciapiedi e della segnaletica per la riqualificazione ed il miglioramento della sicurezza dei percorsi pedonali ed accesso asilo nido. Previste deviazioni dei percorsi pedonali nei tratti di volta in volta interessati dai lavori. Termine previsto 31 agosto