Weekend di lavori sulla linea ferroviaria Adriatica, modifiche e cancellazioni anche a Bologna

Modifiche alla circolazione delle Frecce, degli Intercity e dei Regionali nel fine settimana di sbato 25 e domenica 26 novembre per i lavori di potenziamento della linea Adriatica tra Pesaro e Fano, Marotta e Senigallia, Porto D'Ascoli e Giulianova e tra Francavilla e Ortona. I cantieri avranno ripercussioni anche per chi viaggia da o verso la stazione di Bologna.

Alta Velocità e Frecce

I Frecciarossa 8815 (Venezia - Lecce), 8828 (Lecce - Venezia), 8809 (Milano - Lecce) e 8824 (Lecce - Milano) saranno cancellati sabato 25 Novembre nella tratta Pesaro - Pescara. Il Frecciabianca tra Ravenna e Roma (8851 e 8852) saranno cancellati sull'intera tratta domenica 26 novembre.

Intercity

L'Intercity 1545 (Milano-Lecce) il 25 novembre sarà cancellato da Bologna a Lecce mentre l'IC 1546 (Lecce-Milano) il 26 novembre sarà cancellato da Lecce a Bologna. Gli IC 603 (Bologna-Lecce) e 606 (Bari-Bologna) saranno cancellati nella tratta Pesaro - Civitanova Marche il 25 e 26 novembre, mentre gli IC 607 (Milano-Lecce) e 610 (Lecce-Bologna) saranno cancellati nella tratta Pesaro-Civitanova Marche solo il 25 novembre. Il servizio sulle tratte soppresse per i treni IC 603-606-607-610 sarà svolto con autobus sostitutivi. Gli Intercity Notte 752-755-758-765 (Milano-Lecce) e 754-757 (Torino-Lecce) nella notte tra il 25 e il 26 Novembre saranno deviati via Bologna-Firenze-Roma-Caserta-Foggia. Modificheranno gli orari e non saranno effettuate le fermate intermedie tra Bologna e Foggia.