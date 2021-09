Barca, limousine e spari a salve in strada: indaga la Polizia | VIDEO

Colpi partiti in pieno giorno, per le strade della periferia bolognese. Sull'episodio indaga la squadra mobile

Una lunga Limousine e un Hammer "passo lungo" accolti da numerosi giovani e da spari partiti da una pistola a salve. Colpi esplosi in strada, in pieno giorno.

La vicenda è stata anche immortalata in un video, girato qualche giorno fa in Piazza Giovanni XXIII, meglio noto come "treno della Barca". Le immagini hanno circolato in rete e l'episodio è stato segnalato alle forze dell'ordine, che stanno indagando sull'accaduto.