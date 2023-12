Risse tra ubriachi e consumo di droga, ennesimo locale sospeso

Era spesso teatro di episodi violenti e comportamenti che disturbavano la zona, così la Questura di Bologna ha ordinato la sospesione delle autorizzazioni per 15 giorni. Il locale si trova stavolta in via Niccolò Tommaseo, uno degli esercizi commerciali del treno della Barca, nel quartiere Borgo Panigale-Reno.

La polizia era già intervenuta a fine ottobre, quando tra due clienti della tavola calda era scoppiata una violenta rissa in cui uno aveva ferito l'altro con una bottiglia di vetro. Durante i vari controlli effettuati anche nelle settimane successive, gli agenti della Squadra Investigativa della divisione Polizia Amministrativa e Sociale (Pas) hanno scoperto che il bar era il punto di ritrovo di pregiudicati. A questo si aggiungevano le numerose segnalazioni fatte dai residenti che notavano spesso persone ubriache o che consumavano droga nei pressi del locale.

Ritenendo che i titolari della tavola calda non fossero in grado di gestire adeguatamente la situazione, la Questura ha deciso di adottare la misura preventiva e cautelare per contrastare una situazione critica per l'ordine pubblico e la sicurezza. Si tratta del 50esimo provvedimento di chiusura emesso quest'anno.