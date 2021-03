Lutto all'opera Padre Marella: morto per Covid il direttore Gabriele Digani

E' la stessa opera di carità a darne l'annuncio: è morto padre Gabriele Digani, il direttore spirituale della nota associazione Padre Marella. Il noto frate, volto conosciuto nel Quadrilatero, dove si siedeva all'angolo tra Orefici e Drapperie nella nicchia riservata proprio all'opera di carità per i bisognosi era ricoverato al Sant'Orsola da domenica, in seguito al focolaio scoppiato proprio nella sede dell'Opera e il 27 marzo avrebbe compiuto ottant’anni.

"Ottanta anni dedicati all’amore per il prossimo e alla tenace testimonianza e cura verso i più deboli e i più poveri" recita una corposa nota di commiato dell'Opera, che assieme all'"Ordine dei Frati Minori, l’Arcidiocesi di Bologna e l’intera città di Bologna perdono un padre, un testimone, un amico e un simbolo autentico di carità".

Tra gli ultimi ricordi di Digani: "Trent’anni e oltre sono tanti per chi vive tra la gente, a contatto con tutto ciò che c’è di più umano. Sono cambiate in gran parte le povertà, ne sono emerse di nuove. È cresciuta la solitudine, l’isolamento. In questi decenni l’Opera a cui ho dedicato la vita si è adeguata ai segni dei tempi. Non è rimasta a guardare, ma ha agito con i suoi limiti e le sue limitate risorse. Posso dire che tocco con mano ogni giorno che il Signore ci assiste -me e l’Opera- e che Padre Marella con il suo grande carisma è ancora presente. Da uomo di fede, non dubito che questa protezione per chi si occupa dei più deboli verrà meno. Occorre però continuare sul serio a esercitare la carità nel modo giusto, come dice il Vangelo e come ha incarnato e testimoniato Padre Marella".