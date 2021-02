11 positivi e un decesso: focolaio nella struttura per anziani di Malalbergo

"In queste ore nella struttura residenziale per anziani di Malalbergo Villa Santiago si sono registrate alcune positività tra gli addetti, in particolare 8 operatori e tre sono i pazienti positivi di cui due asintomatici ed uno con sintomi lievi. Ovviamente siamo in contatto costante con l'ASL e con la struttura". A darne notizia, la sindaca Monia Giovannini sui sociallù.

"In queste ore è deceduta all'ospedale di Bentivoglio una nostra concittadina che era ospite di Villa Santiago. Rivolgo a nome di tutta la comunità le più sentite condoglianze alla famiglia della signora - continua Giovannini che ringrazia - la Dottoressa Francesca Mezzetti, direttore del Distretto socio sanitario Pianura est, per il lavoro immenso che sta portando avanti. La sua competenza, professionalità ed impegno hanno fatto fare un notevole scatto in avanti nella gestione delle attività socio-sanitarie e soprattutto nel rapporto con i Comuni".

La prima cittadina lancia anche un avvertimento: "Invito infine tutti i cittadini a restare informati sia sui dati dei contagi sia sul calendario vaccinale esclusivamente attraverso i canali istituzionali - e sottolinea - le chiacchiere che mi sono giunte in queste ore non servono a nessuno, ipotesi di diffusione del contagio legate alla somministrazione della seconda dose vaccinale delle settimane scorse sono da respingere fermamente. Mi affido ai medici e agli scienziati per fare valutazioni. Non a ciò che 'si dice in giro' da parte di persone non qualificate", conclude.

Recentemente un altro focolaio era sto registrato a Villa Donini di Budrio, struttura per disabili, con 19 positivi tra ospiti e operatori.