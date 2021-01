Sindaca Malalbergo: "Riasfaltare i centri abitati": ultimatum ad Anas

"In questi giorni abbiamo inviato l'ennesimo sollecito ad Anas perché riasfalti i centri abitati, di Malalbergo e Altedo". Lo scrive sul suo profilo Facebook la sindaca di Malalbergo, Monia Giovannini che lancia anche un ultimatum.

"Vista la condizione in cui versa il manto stradale - scrive la prima cittadina - se non avremo una risposta sui tempi certi di esecuzione di questi lavori, procederemo ad incaricare un legale".

"Anas non è mai sollecita - continua Giovannini - ma uno stato così nei centri abitati non l'avevamo mai avuto. Andremo avanti con una linea dura visto che pare conti solo quella per richiamarli al loro dovere", conclude.