Malore in acqua per un 18enne: carabiniere e due infermieri lo salvano

Un carabiniere e due infermieri, tutti fuori servizio, hanno salvato la vita ad un diciottenne di origine nigeriana. I fatti risalgono a venerdì 11 agosto, quando il giovane ha avvertito un malore mentre era nella piscina dell’hotel Molino Rosso di Imola. Il carabiniere e i due infermieri hanno tirato fuori dall’acqua il giovane, praticandogli a turno il massaggio cardiaco. Una volta arrivato sul posto il personale del 118, il ragazzo è stato trasportato all’ospedale di Imola, dove attualmente si trova in Rianimazione. Come scrive l’Ansa, il diciottenne non sarebbe in pericolo di vita.