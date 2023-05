Maltempo Medicina: i fossi tracimano, cantine allagate, strade chiuse

Maltempo a Medicina, dove la situazione nel pomeriggio di oggi è andata progressivamente aggravandosi, tanto che si è arrivati a una ordinanza di chiusura strade. Nell'area -fa sapere il comune- sono caduti nel corso delle ultime ore più di 85 millimetri di acqua, evento che ha mandato in tilt la rete dei fossi e che quindi ha portato all'allagamento di strade, garages, cortili e cantine. I vigili del fuoco stanno lavorando e sono sul posto in forze, mentre dal centro operativo comunale si sta monitorando la situazione. Anche a Budrio la situazione è delicata. "Ha piovuto tantissimo -scrive sui social la sindaca Debora Badiali- in queste ore il problema principale sono i canali di scolo e i fossi. L'acqua invade le strade e rende gli spostamenti pericolosi. Vi chiedo di mettervi in movimento solo se strettamente necessario, anche rinunciando ad appuntamenti, allenamenti o impegni rinviabili. Usate il più possibile le strade principali".

Maltempo Medicina: ordinanza strade chiuse

È stata firmata l’ordinanza che prevede la chiusura delle strade che sono impraticabili a causa dell’innalzamento del livello dell’acqua dei fossi. Al momento sono: via Fiorentina dalla rotonda di Villa Fontana al cimitero; via Guazzaloca; via Stradellaccio; via San Tomaso; via Vigo; via Campiona; via Ercolana e via del Piano dalla Trasversale di Pianura in direzione Sant’Antonio.

I cittadini che rientrando alla propria abitazione trovassero inagibili le strade possono recarsi al Centro Operativo Comunale in via della Resistenza 166. Resta sempre attivo il numero 051 857395 per le segnalazioni ed emergenze.

L’allerta emanata dalla Regione Emilia-Romagna dalla notte del 10 maggio si è stessa anche a tutta la giornata del 11 maggio.

Il Comune sta effettuando la chiamata di aggiornamento dell’emergenza a tutti i cittadini registrati nel sistema di allertamento Alert System.

"Raccomando a tutti i cittadini di uscire di casa solo in caso di necessità e di mettere in atto tutte le attenzioni possibili al fine di evitare ogni rischio. In particolare non attraversare i sottopassi e non percorrere strade piene d’acqua. Nelle abitazioni in prossimità dei corsi d’acqua, se possibile, non dormire ai piani terra o negli scantinati e prestare la massima attenzione" - dichiara il Sindaco Matteo Montanari.