Era tornato a casa ubriaco e, all'improvviso, aveva cominciato a insultare pesantemente la compagna: "Sei una buona a nulla", le diceva mentre senza motivo la picchiava con schiaffi e pugni in faccia. Finché lei è riuscita a divincolarsi e a raggiungere il telefono con cui ha chiamato i carabinieri chiedendo aiuto.

Il 2 gennaio i militari della stazione di San Giovanni in Persiceto hanno eseguito il provvedimento della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa famigliare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa nei confronti di un 62enne italiano, già noto alle forze dell'ordine. L'accusa è di maltrattamento contro famigliari o conviventi e, in particolare, della moglie 63enne. Il provvedimento è stato richiesto dalla Procura della Repubblica di Bologna ed emesso dal Gip dopo che la donna aveva sporto querela nei confronti del compagno, denunciando le molestie subite dopo che l'uomo era rincasato in stato di ebrezza dopo una serata passata con amici.

All'arrivo dei carabinieri, il 62enne si era rifiutato di aprire la porta di casa, minacciando di buttare dal balcone la compagna. Nonostante l'uomo cercasse di trattenere fisicamente la donna, alla fine la 63enne è riuscita ad aprire ai militari, che sono entrati nell'abitazione e l'hanno salvata.

La 62enne ha avuto il coraggio di raccontare che la relazione sentimentale, iniziata circa quattro anni fa, negli anni si era incrinata ed era diventata violenta: il compagno, infatti, abusava di bevande alcoliche e aveva cominciato a insultarla e a metterle le mani addosso aggredendola quasi sempre con calci e pugni durante le discussioni banali che avvenivano in casa. Più volte la donna era dovuta anche andare al pronto soccorso per farsi medicare le ferite che l'uomo le causava, senza però denunciarlo.