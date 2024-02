Estorsione e maltrattamenti verso la ex moglie: braccialetto elettronico per un 53enne

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Un uomo di 53 anni, italiano e con precedenti di polizia, è stato indagato per estorsione e maltrattamenti. Vittima la ex moglie, una donna italiana di 59 anni residente a Crevalcore.

Lo scorso 21 febbraio, i carabinieri hanno eseguito l’ordinanza di misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa con applicazione del braccialetto elettronico. La donna, in passato, aveva già subito maltrattamenti da parte dell’ex marito, ma nel 2022, vista la condizione dell’uomo – ridotto a dormire in auto o in strada – la 59enne aveva deciso di tornare con lui. Nel 2023 l’uomo ha cominciato nuovamente ad inveire nei confronti della ex moglie, con atteggiamenti sempre più violenti e rivolgendole frasi ingiuriose minacciandola di morte, questo dettato spesso dall’abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti, il tutto sempre più frequentemente. Inoltre, nel momento della denuncia, la donna ha anche riferito che l’ex marito in un’occasione le aveva anche chiesto 40 euro per saldare un debito. Al suo rifiuto, l’uomo ha cominciato a dare in escandescenze e, per paura, si è recata allo sportello bancomat con lui per dargli quanto chiedeva. Alla luce dei reiterati episodi che si sono verificati negli anni, il 53enne è stato sottoposto alla misura cautelare.