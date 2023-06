Maltrattamenti e minacce ai familiari, 34enne in manette

Un uomo di 34 anni è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Molinella per aver più volte ignorato la misura cautelare che gli imponeva di avvicinarsi ai suoi familiari. L’uomo, solamente due settimane fa, era stato denunciato dalla madre in seguito ai ripetuti maltrattamenti del figlio nei confronti degli altri familiari conviventi, ovvero la nonna dell’uomo e il fratello minore.

Come riferiscono i Carabinieri, il tutto era iniziato circa un anno fa, quando il 34enne aveva perso il lavoro. Da lì, con la pretesa di essere economicamente mantenuto, era iniziata un’escalation di maltrattamenti nei confronti dei suoi familiari: intimidazioni (come il gesto di affilare un coltello, guardare la tv a tutto volume e spostare i mobili per disturbare il riposo degli altri) e minacce (“Vi ammazzo! Vi taglio la gola!”) erano diventate pratiche quotidiane, tanto da costringere la madre 51enne a recarsi dalle forze dell’ordine. Il fratello minore, 31 anni, intimorito dall’evolversi della situazione, aveva anche iniziato un corso di autodifesa e consegnato la madre di uno spray al peperoncino da usare in caso di necessità. Dopo l’allontanamento dalla casa familiare, però, l’uomo si è ripetutamente avvicinato ai suoi familiari, violando così il provvedimento del Giudice. Così, lo scorso 13 giugno, lo stesso Giudice ha firmato l’aggravamento della misura cautelare: rintracciato dai Carabinieri, l’uomo è stato arrestato e portato al carcere della Dozza.