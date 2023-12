Viola il divieto di avvicinarsi alla madre, 18enne arrestato

Era stato già destinatario del divieto di avvicinamento perché è indagato di aver maltrattato la madre. Ma lunedì 18 dicembre è stato di nuovo rintracciato dalla polizia a pochi metri dall'abitazione e dal luogo di lavoro di lei. Così il commissariato di San Giovanni in Persiceto ha arrestato un ragazzo italiano di 18 anni, che ora attende l'udienza presso il Tribunale di Bologna.

Il ragazzo, già conosciuto alle forze dell'ordine, è stato notato mentre passeggiava nella centrale Piazza del Popolo, a San Giovanni in Persiceto. Durante il controllo, gli agenti hanno così scoperto del provvedimento in atto emesso dal Gip del Tribunale di Bologna, nel quale veniva applicata la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla madre, mantenendo una distanza minima di 500 metri. In quel momento, però, il 18enne si trovava a circa 50 metri dal posto di lavoro della madre e nelle vicinanze della sua abitazione.