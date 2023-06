No Passante, manifestazione ambientalista in tangenziale: "Prossima uscita: collasso" | FOTO e VIDEO

Non si placa la voce dei movimenti ambientalisti bolognesi e dei cittadini che non approvano la scelta di allargare tangenziale ed autostrada attraverso il cosiddetto Passante di Mezzo. Nel pomeriggio di sabato, infatti, c’è stata una manifestazione organizzata dal movimento Extinction Rebellion che, con oltre duecento attivisti, ha bloccato un tratto della tangenziale, all’altezza dell’uscita 7bis.

“La crisi climatica è qui e ora – si legge nel comunicato diffuso da Extinction Rebellion – come reso evidente dalle diciassette morti e oltre 30mila persone sfollate nella nostra regione nel mese di maggio a causa dell'emergenza metereologica e idrogeologica. Il progetto di allargamento dell’autostrada e della tangenziale del Passante di Mezzo è l’esempio più evidente della miopia politica delle istituzioni regionali rispetto alla crisi in corso, poiché alimenta le cause più profonde dell’emergenza dello scorso maggio. La Regione Emilia-Romagna è la prima in Italia per consumo di suolo in aree a rischio alluvione. L’Amministrazione porta avanti politiche ecocide che non rispondono alle necessità di mitigazione e adattamento all’emergenza eco-climatica: continua a finanziare con fondi pubblici attività e grandi opere ad alto impatto carbonico, a cementificare e consumare suolo. Tali politiche non sono state messe in discussione dall’agenda climatica regionale, il Patto per il Lavoro e per il Clima, che ha obiettivi scandalosamente inadeguati, quali la neutralità climatica al 2050, ed è priva di strumenti per perseguirli. Infatti, la quasi totalità delle oltre settanta realtà ecologiste che sono state chiamate a contribuire alla stesura del documento sono rimaste insoddisfatte ed è recente la notizia – si chiude la nota – dell'uscita di Legambiente dal Patto”.