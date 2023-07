Cantieri stradali, ecco quelli in programma dalla prossima settimana

Ecco i principali lavori stradali in corso e in programma a Bologna lunedì 24 luglio (in caso di maltempo alcuni dei cantieri potrebbero essere ricalendarizzati).

Lavori in attivazione

Via Barbieri ha dei restringimenti della carreggiata nel tratta da via Fioravanti a via Gobetti, per lavori di manutenzione dei punti di raccolta delle acque, dal 25 al 28 luglio.

Via Calzolari sarà chiusa tra via di Saliceto e via Alfieri, il 25 e 26 luglio dalle 8 alle 19, per lavori di smontaggio di una gru edile.

Via Azzurra avrà un restringimento della carreggiata con il mantenimento di una corsia a senso unico alternato regolato da movieri, nel tratto tra via Schiassi e via Vizzani, dal 24 luglio al 13 agosto, per lavori di riqualificazione della segnaletica stradale per l'accesso in sicurezza all'area scolastica.

Via Martini sarà chiusa tra via Bastia e via Busacchi, venerdì 28 luglio, per lo smontaggio di una gru edile.

Via Ponchielli sarà interessata, dal 24 al 28 luglio, da lavori di rifacimento del manto stradale sull'intera via. Fino al 26 luglio sarà istituito un senso unico da via Corelli al sottopasso ferroviario, mentre dal 25 è prevista la chiusura della strada nel tratto dal sottopasso ferroviario a via Toscana.

Via del Borgo di San Pietro sarà interessata dal 24 luglio al 2 agosto, da lavori di asfaltatura in due fasi: durante la prima, sarà a senso unico in direzione via Irnerio il tratto da via Mura di Porta Galliera a via Irnerio; nella seconda fase, dal 28 luglio, i lavori sdi sposteranno sul tratto da via Belle Arti a via Irnerio, con chiusura della strada il 28 luglio e dal 31 luglio al 2 agosto dalle 8 alle 18.

Via Bezzecca avrà restringimenti di carreggiata, per il rifacimento della pavimentazione dell’area sosta in cubetti di porfido, nel tratto tra via Cavazzoni e via Acerbi e tra i civici 2 e 4, dal 24 luglio al 4 agosto.

Via Agucchi avrà restringimenti di carreggiata all'altezza dei civici 274 e 296, per il rifacimento della pavimentazione del percorso pedonale ed esecuzione ripristini su tratti in materiale autobloccante, dal 24 luglio al 4 agosto.

Lavori in corso

Via Saffi, il cantiere straordinario di rifacimento della copertura del torrente Ravone, comporta la completa chiusura della via Saffi nel tratto interessato dai lavori tra l'incrocio con via Malvasia e il civico 63. Inoltre sono presenti dei restringimenti della carreggiata (sempre su via Saffi) tra via del Timavo e via Malvasia/Vittorio Veneto e su via Emilia Ponente tra via del Timavo e via Marzabotto per i lavori di realizzazione della linea tranviaria fino al 1 settembre.

Ramo svincolo tangenziale con direzione San Lazzaro che introduce in A13 la società Autostrade Spa ha disposto fino alla primavera 2023, la chiusura per lavori dello svincolo tangenziale sud-A13. I veicoli diretti a Ferrara dovranno uscire dalla tangenziale (7Bis), percorrere via Stalingrado e rientrare in direzione opposta. Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi verranno diramati tramite i collegamenti "My Way" in onda su Sky Meteo24 (canale 502 Sky), su Sky TG24 (canali 100 e 500 Sky e canale 50 del digitale terrestre), su La7 e La7d (canale 7 e 29 del digitale terrestre) e sui seguenti canali: sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni e specifiche sarà attivo ed informato il call center Autostrade al numero 803.111, attivo 24 ore su 24.

Prosegue il cantiere della linea Rossa del tram in via Serena e viale della Repubblica.

Via della Manifattura chiusa all'ingresso dell'area parcheggio su via Ferrarese per lavori di realizzazione del Tecnopolo. Termine previsto: 31 dicembre.

Piazza Roosevelt-via della Zecca modifica della circolazione per i lavori di risanamento ai muri esterni del palazzo sede della Prefettura, con sospensione temporanea del telecontrollo su via Ugo Bassi solo per i transiti in uscita. Termine previsto: 31 dicembre.

Via Tanari Vecchia è chiusa in corrispondenza del civico 7 ogni martedì nelle fasce orarie 9-12.30 e 15-16.30, per lavori di ricostruzioni a seguito di edificio demolito. Termine previsto: 20 dicembre.

Via Emilia Ponente, ponte stradale sul Pontelungo del fiume Reno, senso unico di circolazione con direzione Bologna centro per lavori di consolidamento, riqualificazione e adeguamento del ponte stradale. Modifiche della viabilità anche nelle strade vicine: via Agucchi, via della Pietra e via Speranza. Termine previsto: 8 luglio 2024.

Via San Donato carreggiata direzione centro, da circa 30 metri prima del cavalcavia dell'autostrada A 14 a circa 30 metri dopo, ha un restringimento di carreggiata da due a una corsia con chiusura di quella di destra per lavori di manutenzione straordinaria di società Autostrade. Temine previsto: 30 settembre.

Piazza della Mercanzia per lavori edili, il transito è consentito solo ai velocipedi ed ai veicoli di soccorso attraverso il corsello realizzato tra l'area di cantiere ed il fabbricato del civico 4. Termine previsto: 4 agosto.

Via Stazione Roveri dall'incrocio con il tratto segue numerazione di via Mattei 84/9-89/24 all'incrocio con l'asse principale di via Mattei, senso unico di circolazione per istituzione di fermate temporanee del servizio bus sostitutivo della linea Bologna - Portomaggiore a seguito di lavori sulla rete ferroviaria. Termine previsto: 31 luglio 2025.

Via del Terrapieno, lato nord del cavalcavia sovrappassante tangenziale e autostrada A14 in prossimità della Rotonda Madre Teresa di Calcutta, ha un restringimento della carreggiata stradale con il mantenimento del doppio senso di marcia, per lavori della società Autostrade per manutenzione delle barriere di sicurezza. Termine previsto 31 dicembre.

Via Malvezza, tratto dall'incrocio con la rotonda Dispersi piroscafo Oria a fine strada, ha un restringimento della carreggiata con mantenimento di una corsia per il transito veicolare con istituzione di senso unico alternato per lavori di riqualificazione e costruzione dei collegamenti ciclabili. Termine previsto: 21 agosto.

Via Azzo Gardino, è chiusa all'incrocio con largo Caduti del Lavoro fino al 17 ottobre per lavori di manutenzione straordinaria alla Centrale elettrica del Cavaticcio a cura del Consorzio della Chiusa e del Canale di Reno. Il cantiere rimarrà in essere per la manutenzione degli impianti con occupazione dell'area pedonale senza chiusura, fino alla fase di rientro della turbina revisionata, che richiederà nuovamente la chiusura della strada, ed alle fasi di collaudo degli impianti. La conclusione dell'intervento è prevista per il 17 ottobre. Per maggiori dettagli

Via Casteldebole, tra il civico 10/4 e la Rotonda fronte Centro Tecnico Bologna Calcio "Nicolò Galli", è chiusa per lavori stradali per realizzazione opere di urbanizzazione. Termine previsto: 31 luglio.

Viale della Fiera, rotonda Pancaldi, viale Europa, viale Aldo Moro all'incrocio con via Garavalgia, hanno dei restringimenti della carreggiata per lavori Hera di estensione della rete di teleriscaldamento e per lavori propedeutici alla realizzazione della linea Rossa del tram. Senso unico di circolazione nel tratto di via Michelino dalla prossimità del civico 47 all'incrocio con viale Europa con conseguente senso vietato da viale Europa in via Michelino per i veicoli provenienti dalla periferia, fino 27 luglio. Termine previsto di tutti i lavori: 24 agosto.

Viale Lenin, dal tratto segue numerazione civici 43 - 65 all'incrocio con via Guelfa, con rotonda Malossi, rotonda Paradisi e sottopasso Tangenziale, lavori stradali propedeutici all'intervento di potenziamento in sede del sistema autostradale /tangenziale, con restringimenti ed istituzione del senso unico alternato in corrispondenza del cantiere. L'intervento verrà realizzato in fasi distinte sui tratti indicati, la prima fase nel tratto segue numerazione 45 - 65 per limitare i disagi alla viabilità. Oltre a viale Lenin, che avrà alcuni restringimenti di carreggiata dal 24 al 28 luglio, fino all'incrocio con via Guelfa, le fasi successive comporteranno restringimenti in via Enrico Mattei in prossimità del sottopasso, via Larga all'incrocio con rotonda Paradisi, in via Massarenti dal civico 223 lato spartitraffico centrale direzione periferia, fino all'uscita 11 della tangenziale. Termine previsto: 11 agosto.

Viale Gaetano Salvemini all'incrocio con via Caduti di Casteldebole, ci saranno delle modifiche della viabilità per i lavori di installazione di un nuovo gruppo di riduzione/regolazione della pressione idrica. Per limitare i disagi alla circolazione il cantiere sarà realizzato in tre fasi con senso unico alternato. Termine previsto: 27 luglio.

Via Quirino di Marzio, tra via Ruffini e via Varolio, ha un senso unico con direzione da via Ruffini a via Varolio e conseguente senso vietato da via Varolio in direzione via Ruffini, con direzione obbligatoria a sinistra per i veicoli diretti verso via Ruffini, per un cantiere edile. Termine previsto: 31 agosto.

Via Ondina Valla chiusa, fino al termine dei lavori, da circa 150 metri ad est dalla Rotonda Canè alla Rotonda Lavoratori Licenziati per rappresaglia, per i lavori propedeutici del cantiere relativo alla realizzazione della linea Rossa del tram.

Via Giovanni Domenico Cassini, dal 26 giugno avrà restringimenti della carreggiata per lavori di riqualificazione della viabilità per il miglioramento della sicurezza, in attuazione del progetto tutela aree scolastiche. Termine previsto: 26 agosto.

Via Marsala chiusa da via Piella a via Albiroli per i lavori di riparazione del portico e delle facciate di Palazzo Grassi, con inversione dei sensi unici di via Bertiera e via Albiroli. Termine previsto: 5 dicembre.

Via Decumana è chiusa tra il civico 45 ed il civico 50 con entrata ed uscita veicoli autorizzati dal lato di via Vecellio e dal lato di via Speranza per realizzazione di opere di urbanizzazione. Termine previsto: 22 luglio.

Via Scandellara in corrispondenza del civico 13/A ha un restringimento della carreggiata e senso unico alternato, per i lavori stradali propedeutici all'intervento di potenziamento in sede del Passante. Termine previsto: 29 luglio.

Via dell'Arcoveggio dall'altezza del civico 60/4 fino al ponte tangenziale/autostradale, ha un restringimento della carreggiata con mantenimento di una corsia per garantire il senso unico alternato per lavori stradali propedeutici all'intervento di potenziamento in sede del Passante. Termine previsto: 29 luglio.

Viale Felsina all'altezza dell'incrocio con via Populonia, ha un restringimento della carreggiata con mantenimento del doppio senso di circolazione con eventuale istituzione di senso unico alternato esclusivamente dalle 9.30 alle 16.30 in caso di necessità, per i lavori di realizzazione di nuova rotatoria. Previsto il restringimento anche nel tratto di via Populonia all'altezza dell'incrocio con mantenimento del doppio senso e senso unico alternato. Termine previsto: 8 settembre.

Viale Cavina è interessata da un rifacimento profondo della pavimentazione stradale su una fascia che attraversa trasversalmente entrambe le direzioni di marcia. I lavori si svolgono per fasi: dal 24 luglio si interverrà nella corsia in direzione rotonda Verenin Grazia, con fine lavori prevista per l’11 agosto, chiusura del tratto interessato e deviazione del traffico nella semicarreggiata opposta dove risulterà una corsia di marcia per ciascuna direzione. Dall’11 agosto si interverrà con il ripristino dello spartitraffico, con fine lavori previsto entro il 25 agosto, restringimenti della carreggiata e interdizione al traffico delle corsie di marcia adiacenti allo spartitraffico.

Via dè Griffoni chiusa tra vicolo Gangaiolo e via Santa Margherita, per lavori Hera di sostituzione del collettore fognario. Per ridurre i disagi per i residenti e le attività commerciali l'intervento sarà suddiviso in più fasi distinte, con modifiche della viabilità e deviazioni nelle strade limitrofe. Termine previsto: 9 dicembre.

Via Giovanni Marchetti, dal 17 luglio, da via Borghi Mamo verso via Murri, senso unico di circolazione per lavori E-Distribuzione di posa nuovo elettrodotto media tensione. Termine previsto: 4 agosto.

Via Umberto Terracini, dal 17 luglio, sulla corsia in direzione rotonda 35° Reggimento Fanteria Pistoia, dall'altezza del civico 30 a incrocio rotonda, avrà dei restringimenti della carreggiata stradale con il mantenimento di una corsia per il transito veicolare, per lavori di montaggio di una barriera antirumore (opere di urbanizzazione). Per limitare i disagi alla viabilità, l'intervento verrà realizzato in due fasi. Termine previsto: 8 agosto.

Via Ranzani è a senso unico di circolazione, dall'incrocio con il tratto segue numerazione a viale Berti Pichat, e avrà restringimenti di carreggiata su altri tratti, fino al completamento dei lavori Hera di allaccio del teleriscaldamento.

Via del Triumvirato dal 17 luglio, all'altezza della Rotonda Vicinelli e nel sottopasso ferroviario, presenza di lavori Hera. Per limitare i disagi alla viabilità l'intervento verrà eseguito in due fasi distinte, prima su corsia in direzione aeroporto (con breve deviazione della viabilità sulla parallela via Fava) e successivamente su corsia in direzione Emilia Ponente. Termine previsto: 11 agosto.

Via del Triumvirato ha anche un restringimento di carreggiata al civico 1, con eventuale senso unico alternato, per ripristino del manto stradale a seguito di lavori Heratech.