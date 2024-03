Fermato con mezzo chilo di marijuana e hashish nel borsone: guai per un 42enne

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Teneva mezzo chilo di marijuana essiccata in macchina e per questo i Carabinieri della stazione di Ozzano lo hanno denunciato in stato di libertà. Un 42enne italiano è finito nei guai durante il controllo stradale in via Stradelli Guelfi, nel quartiere San Vitale.

Quanto intorno alle 21 dello scorso sabato hanno fermato la vettura bianca dell’uomo, i militari si sono accorti che dall’abitacolo proveniva odore di sostanze stupefacenti. Il 42enne ha immediatamente ammesso di avere con sé della droga e ha consegnato 3 grammi di marijuana e mezzo grammo di hashish. Ma ai Carabinieri, che continuavano a sentire l’odore, non è bastato. E durante la perquisizione della vettura hanno trovato un borsone con dentro quasi mezzo chilo tra marijuana e hashish, oltre a due bilancini elettronici, tutto posto sotto sequestro. L’uomo è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica.