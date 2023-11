Business di spaccio con oltre 3 kg di marijuana in casa: arrestato 50enne

Coltivava marijuana in casa e ora si trova agli arresti domiciliari. È successo a Pianoro, dove il 6 novembre un cinquantenne italiano è stato arrestato per coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti. L'uomo, era già sospettato di spaccio, era stato inizialmente pizzicato dai militari mentre fumava della marijuana: colto sul fatto, ha aggredito i carabinieri finché uno di loro non lo ha fermato con dello spray urticante.

La perquisizione si è successivamente spostata nell'abitazione dell'uomo, dove le ipotesi sono state confermate: i carabinieri, infatti, hanno trovato oltre 3 kg di marijuana e una serra per la coltivazione, 750 euro suddivisi in banconote di vario taglio, due bilancini di precisione e buste di plastica per il confenzionamento della droga. Anche una pistola giocattolo priva del tappo rosso.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, l'uomo è stato trattenuto agli arresti domiciliari. In sede di giudizio direttissimo, l’arresto è stato convalidato e nei confronti dell’uomo, il Giudice ha emesso la misura degli arresti domiciliari.