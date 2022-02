No mascherine all'aperto, sì discoteche: le ipotesi sul tavolo del Governo. Bonaccini: "Primo segnale positivo"

Nuova ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza. Prorogate e sospese fino al 10 febbraio le attività "che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati" e resta obbligatorio 'anche in zona bianca, avere sempre con sé e indossare anche all'aperto le mascherine. Lo riferisce la Conferenza Stato-Regioni.

“Un primo segnale positivo” secondoil presidente della Regione, Stefano Bonaccini, verso l’uscita dalla pandemia, ma comunque "vanno velocizzati ristori e aiuti economici previsti dal governo per un comparto (fatto di imprese, lavoro e passione) che ha sofferto più di tutti le necessarie restrizioni per combattere il virus, dimostrando grande senso di responsabilità nella stragrande maggioranza dei casi".

L'Emilia-Romagna metterà a disposizione “nelle prossime settimane un altro milione di euro a fondo perduto, dopo quelli già resi disponibili nei mesi scorsi".

Una riapertura "in sicurezza con green pass rafforzato, controlli su ingressi e capienze, regole e misure di prevenzione, così come già avviene in altri spazi e locali - rileva Bonaccini - ritengo sia oggi possibile e non rinviabile. Anche per evitare il ripetersi di feste private e abusive, dove il rischio di focolai e contagi è, invece, elevatissimo".

"Fase di convivenzaza con il virus"

Si lavora per chiudere lo stato di emergenza il 31 marzo e arrivare all'estate senza limitare le attività anche se si è positivi asintomatici. E’ questo l’obiettivo annunciato dal sottosegretario alla Salute Andrea Costa per superare la pandemia e arrivare a convivere con il virus.

“Abbiamo gli ospedali che non sono sovraccarichi e la libertà di fare quasi tutto senza chiusure. Ne stiamo uscendo”, afferma l’altro sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri: “Scenderanno i contagi, i ricoveri e il numero di decessi. Inizieremo una fase di normalità con convivenza con il virus. Passiamo da una fase di pandemia a una fase di endemia. Credo che questa sia la storia naturale delle pandemie e la stiamo vivendo con questa transizione”.

Nelle prossime settimane nelle zone bianche potrebbe decadere l'obbligo di indossare la mascherina anche all'aperto, come annuncia il sottosegretario alla Salute Andrea Costa: “Credo si potranno togliere prima del 31 marzo. Sarebbe un segnale di fiducia, positivo, agli italiani”.

Intanto l’Agenas -Agenzia Nazionale Servizi Sanitari Regionali - rende noto che l’occupazione nei reparti covid sale in 11 regioni e che le intensive sono stabili al 16%, ma in calo in cinque regioni.

Secondo gli ultimi dati Agenas resta al 30%, in Italia, la percentuale di posti occupati da pazienti Covid nei reparti di area non critica ma, in 24 ore, cresce in 12 regioni: Abruzzo (32%), Calabria (37%), Emilia Romagna (30%), Friuli Venezia Giulia (41%), Liguria (40%), Marche (31%), Molise (21%), PA Bolzano (con +3% arriva a 25%), PA Trento (29%), Sicilia (39%), Toscana (27%), Umbria (32%). Cala solo in Val d'Aosta (al 39%). E' stabile in Basilicata (27%), Campania(31%), Lazio(33%), Lombardia (29%), Piemonte(31%), Puglia (25%), Sardegna (23%),Veneto (25%).