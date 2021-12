Mascherine Ffp2 a prezzo calmierato e tracciamento, centrodestra all'attacco

Scuole e mascherine. Il centrodestra bolognese va all'attacco e incalza sulla riapertura delle scuole e sulle mascherine. Da parte sua Forza Italia avanza dubbi sulla riapertura delle scuole a gennaio.

"L'aver abbandonato totalmente docenti e studenti durante tutto il periodo di sospensione della didattica, togliendo di fatto attenzione e tutela ad una comunità particolarmente a rischio, pone un'ombra su quello che potrà essere lo scenario di gennaio quando si dovrà riprendere la scuola in presenza", afferma la consigliera regionale in Emilia-Romagna Valentina Castaldini citando in particolare la situazione di Bologna. Facendo presente che "se la stessa situazione fosse avvenuta all'esterno dell'ambiente scolastico, ovvero in ambiente lavorativo, familiare o amicale, le persone entrate in contatto nelle 48 ore precedenti con una persona con test positivo a Covid sarebbero state poste in quarantena da parte dell'Ausl, e sarebbero state programmati tamponi di screening", Castaldini chiede, con un'interrogazione in Regione, se altre Ausl regionali abbiano deciso la sospensione del tracciamento scolastico durante le vacanze natalizie, "quanti siano gli studenti e i docenti per i quali, entrati in contatto con un caso conclamato di Covid, non sia stato effettuato alcun test e quali siano i dati su positivi, contagi e focolai a causa di studenti e docenti ai quali non è stato effettuato il test".

Parallelamente in casa Fratelli d'Italia Giancarlo Tagliaferri incalza sulle mascherine Ffp2. Tagliaferri ricorda come "con le novità introdotte dal governo alla vigilia di Natale per il controllo della diffusione del Coronavirus, nelle scuole e sui mezzi pubblici sono obbligatorie le mascherine Ffp2 e non quelle cosiddette chirurgiche che fino ad ora sono l'unico modello fornito dallo Stato a prezzo calmierato". Da qui una interrogazione in viale Aldo Moro per chiedere all'amministrazione regionale "cosa intenda fare affinché cittadini e studenti abbiano accesso alle mascherine Ffp2 a prezzo calmierato e come intenda attivarsi per evitare che ci siano effetti speculativi sul costo di questa tipologia di protezione".