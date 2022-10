Chi è Massimo Tarantino, l’ex Bologna che ha disarmato l'aggressore ad Assago

“Urlava, urlava e correva”. Con queste parole Massimo Tarantino, ex difensore di Napoli, Inter e Bologna, ha descritto l’uomo che ha ucciso una persona e ferito altre quattro nel centro commerciale di Assago, alle porte di Milano. Tarantino si trovava lì ed è stato tra i primi ad intervenire per cercare di disarmare l’aggressore armato di coltello. Tra i feriti c’è anche un calciatore del Monza, Pablo Marì, prossima avversaria del Bologna, ma l’amministratore delegato del club brianzolo Adriano Galliani ha chiesto il rinvio della partita, definendo i giocatori “in stato di shock” per quanto successo al compagno di squadra.

Chi è Massimo Tarantino

Massimo Tarantino è nato a Palermo nel 1971 ed è figlio di Bartolomeo Tarantino, anche lui calciatore. Dopo i primi passi nella Cosmos Palermo fa il suo esordio tra i professionisti con la maglia del Catania, in serie C1. Si trasferisce poi a Napoli – dove gioca con Diego Armando Maradona –, due prestiti a Monza e Barletta, ancora Napoli e poi, nel 1996, l’approdo all’Inter. A Milano le cose non vanno come sperato, complice anche un brutto infortunio rimediato nella sfida di Coppa Italia contro il Foggia e così l’estate dopo si trasferisce a Bologna, dove rimane per cinque stagioni. Chiusa la carriera a Pavia, Tarantino passa l’esame per diventare direttore sportivo nel 2007. Nel 2010 diventa responsabile del settore giovanile del Bologna e lo rimane fino al giugno del 2013, poi va a Roma dove lavora al fianco di Bruno Conti nella gestione del settore giovanile dei giallorossi. Da agosto del 2021 entra nello staff della Spal come direttore dell’area tecnica, dove rimane un solo anno.