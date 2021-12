Controlli anti-covid nelle discoteche, chiusi Soda Pops e Matis: "Si tutelano salute pubblica ed economia" |VIDEO

Due locali chiusi per mancato rispetto delle norme anti-covid: si tratta del "Soda Pops", in via Castel Tialto - centro storico - e del "Matis", di via Rotta a Casteldebole. E' il risultato dei controlli effettuati nella notte tra sabato e domenica dalla polizia che avrebbe riscontrato affollamento, poche mascherine e mancanza di distanziamento sia durante il ballo che non.

"Sono 5 i giorni di chiusura per entrambi i locali", ha spiegato ai cronisti Vincenzo Frontera, dirigente della polizia amministrativa della questura di Bologna, che fa anche un appello, invocando "la partecipazione da parte di tutti" e rimarca come "con questi controlli si vuole tutelare la salute pubblica e anche l'economia del tessuto bolognese". La normativa di per sè prevede infatti che durante il ballo si possa non indossare la mascherina ma "l'invito è di indossarla quanto più possibile e rispettare le distanze" aggiunge Frontera perchè "queste situazioni sono fortemente a rischio contagi".

Oltre al duro provvedimento di stop temporaneo alle attività, saranno cominate anche sanzioni salate. Previste multe anche per gli avventori dei locali, per importi che si partono dai 400 e possono arrivare fino a 1000 euro.