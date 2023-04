Nozze ad alta velocità: via libera per i matrimoni all’Autodromo di Imola

Matrimonio vista paddock: così ha deciso il Comune di Imola, in accordo con la IF Imola-Faenza Tourism Company per la concessione in comodato gratuito della sala Ayrton Senna. Qui potranno essere celebrati i matrimoni e le unioni civili: la sala affaccia sul piazzale dedicato all’ingresso dell’Autodromo, proprio sotto la torre. Le celebrazioni, come scrive l’Ansa, saranno possibili da ottobre a marzo, nelle giornate di sabato e domenica; da aprile a settembre, i giorni disponibili saranno martedì e mercoledì.

La convenzione firmata tra Comune e IF Imola-Faenza Tourism Company ha durata di tre anni e potrà essere rinnovata per ulteriori tre anni. Il costo? 410 euro a coppia per i residenti di Imola e 820 euro per i non residenti. “Siamo riusciti a sbloccare una suggestione che da anni era rimasta solo un desiderio di tanti appassionati – scrivono in una nota il sindaco di Imola Marco Panieri e l’assessore all’Autodromo Elena Penazzi – quello di sposarsi in un luogo iconico e magico come l’Autodromo “Enzo e Dino Ferrari”. Finora ci sono state proposte di matrimonio e foto degli sposi in pista, ma questa nuova possibilità darà modo di vivere il momento del sì proprio all’interno della struttura”.