Natale 2023, le messe dell’Arcivescovo Zuppi

Domenica 24 dicembre alle ore 23.00 in Cattedrale l’Arcivescovo Cardinale Matteo Maria Zuppi celebrerà la Messa della Notte di Natale preceduta alle ore 22.30 dalla Veglia dell’Attesa. Lunedì 25 alle ore 17.30 in S. Pietro presiederà la Messa del Giorno di Natale. Le celebrazioni, con i canti a cura del Coro della Cattedrale, saranno trasmesse anche in diretta streaming sul sito dell’Arcidiocesi www.chiesadibologna.it e sul canale YouTube di “12Porte”. La liturgia della Notte di domenica 24 alle ore 23.00 sarà in diretta su ÈTv-Rete7 (canale 10), Trc Bologna (canale 15), Nettuno TV (canale 111) e Radio Nettuno Bologna Uno (FM 97 - 96.700) e la celebrazione del Giorno di Natale di lunedì 25 alle ore 17.30 su ÈTv-Rete7 e Nettuno TV.

«Ricorre l’800° anniversario del primo presepe, quello di Greccio – dice l’Arcivescovo Zuppi nel messaggio di auguri natalizi – in quel freddissimo 1223 San Francesco volle rivivere la Natività rendendola così piena di luce. E tutti videro in quel Bambino la presenza di Gesù. Penso alle guerre che non solo non terminano, ma sembrano addirittura peggiorare, facendoci rivivere quello che hanno passato i nostri anziani e le tragedie che, tra l’altro, hanno spesso riguardato anche la nostra regione e la nostra diocesi. Dunque, il Natale non è una pozione magica ma è il bene. Questo è il vero messaggio: imparare a voler bene, a donarlo. Auguro a tutti un Natale così, in questo mondo pieno di paura ci svegli dal nostro sonnambulismo e ci apra alla vita vera, che è quella dell’amore di Dio che si è fatto uomo per noi».

Domenica 24 alle ore 21.00 nella Hall Alta velocità della Stazione Centrale (via de’ Carracci, 27/a) l’Arcivescovo celebrerà la Messa della Vigilia di Natale proposta da Comunità di Sant’Egidio, Albero di Cirene, Comunità di Villaregia, Caritas diocesana, Centro Astalli, Suore Missionarie della Carità, Cooperativa Sociale DoMani, Fratelli Tutti Gaudium e altre realtà. Lunedì 25 il Card. Zuppi presiederà la Messa del Giorno di Natale nella Casa Circondariale “Rocco D’Amato” e parteciperà al pranzo con i più fragili nella chiesa della Santissima Annunziata (via San Mamolo, 2) organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio.