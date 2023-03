Migranti, Bonaccini e Lepore: "Pronti ad accogliere salme da Cutro"

L'Emilia-Romagna e la città di Bologna sono pronte a ricevere i cadaveri delle vittime del naufragio di migranti nelle acque di Cutro.

Lo comunicano in una nota congiunta il governatore Stefano Bonaccini e il sindaco Matteo Lepore.

"Come Regione Emilia-Romagna e Comune abbiamo già dato la disponibilità ad accogliere le salme dopo il naufragio di Cutro - dichiarano Bonaccini e Lepore - raccogliendo l'appello della comunità musulmana calabrese".

Anche il presidente dell'Ucoii, Yassine Lafram, ha detto in una nota: "Faccio un appello ai sindaci delle città che dispongono di un cimitero islamico di dare la propria disponibilità ad accogliere le salme delle vittime del naufragio, che sono per lo più musulmani. Abbiamo il dovere di dare una degna sepoltura e un nome a queste vittime della nostra indifferenza. Se ci siamo dimenticati di loro da vivi allora non dimentichiamoci di loro da morti".