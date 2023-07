Minacce alla titolare del bar: vietato l'ingresso per un anno

Minacciate più volte la titolare e la dipendente di un bar di via Mazzini, così si è mosso il Questore, Isabella Fusiello.

E' accaduto il 2 luglio, quando un uomo, italiano con precedenti, ha anche lanciato una tazzina alle due donne. Dopo la denuncia per minacce gravi e aggravate, gli accertamenti della Divisione Anticrimine della Questura, ha notificato all'uomo un provvedimento della durata di un anno. Si tratta del

divieto di accesso al locale oggetto dei fatti per la durata di 1 anno, come previsto dalla legge 14/2017, quindi un vero e proprio Daspo dagli esercizi pubblici, locali di pubblico intrattenimento ovvero di stazionare nelle

immediate vicinanze degli stessi qualora siano stati commessi gravi disordini all’interno o nelle immediate vicinanze.

Si tratta di una misura a disposizione del Questore che può essere adottata per ragioni di sicurezza.

Nell’arco dell’anno 2022 sono stati emessi 42 provvedimenti simili.