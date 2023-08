Legge la bibbia e minaccia le titolari della libreria: "Perverse, Dio vi punirà"

"Adesso basta! Siamo state minacciate". Così scrivono in un post le titolari del "Il Mosaico Libreria per ragazzi" di Imola.

"Oggi un uomo è entrato e ha iniziato a leggere un passaggio della Bibbia dove Dio punisce tutti quelli che non credono che l'unico e possibile amore sia quello tra uomo e donna - si legge - con voce molto alta e alterata ci ha aggredite verbalmente dicendo che siamo delle pervertite e che la nostra libreria è perversa perché vendiamo libri inclusivi, che parlano di tutte le forme di famiglia e di tutte le forme d'amore.

Per questo secondo lui siamo responsabili della depravazione della società e dei bambini, e Dio punirà noi e la nostra libreria per aver diffuso un morbo nella città di Imola, in cui a detta sua queste cose non sono gradite".

L'uomo, raccontano le titolari, ha detto anche "che il gruppo di cui fa parte" le tiene d'occhio e "farà pagare delle conseguenze. Noi siamo spaventate da tutta questa violenza e dalle minacce ricevute. Abbiamo sporto denuncia, ma vogliamo raccontarvi questo fatto perché non è possibile che ad oggi succedano queste cose".

Il sindaco Panieri: "A Imola non c’è spazio, per intolleranza e odio"

"Voglio esprimere a nome della Città di Imola, dell’Amministrazione Comunale e mio personale la massima solidarietà e vicinanza alle libraie de Il Mosaico Libreria dei Ragazzi. Hanno ricevuto minacce perché i loro libri parlano di diritti, di inclusione, di pari opportunità e di rispetto per ogni persona e famiglia - ha scritto in una nota il sindaco di Imola, Marco Panieri - A Imola non c’è spazio, né ora né mai, per violenza, intolleranza e odio. Saremo al loro fianco e tuteleremo quanti si sentono minacciati per i valori e le idee che portano avanti. Possono esserci opinioni differenti, ma MAI il confronto e il disaccordo può arrivare a forme di intimidazione verbale e fisica. A questi atteggiamenti non ci piegheremo mai e Imola continuerà ad essere una città di libertà, antifascismo, equità, pace e tolleranza. Sono certo e mi auguro che la risposta a questo episodio possa farci ritrovare tutti uniti , ancora una volta.

"Solidarietà alle libraie de Il Mosaico Libreria dei Ragazzi di Imola per le pesanti minacce subite a causa del lavoro che fanno sull’educazione all’inclusione sociale con ragazzi e bambini. Imparare sin da piccoli l’importanza dei diritti civili e della tolleranza verso gli altri è fondamentale per gli adulti che saranno. Farlo attraverso i libri, la cultura rende il loro lavoro ancora più speciale. Trovo vergognoso questo episodio e mi auguro che le Forze dell’ordine facciano chiarezza subito. Da parte mia un incoraggiamento alle libraie ad andare avanti forti del fatto che essere dalla parte dei diritti è essere dalla parte giusta". Ha dichiarato Alessandro Zan, responsabile Diritti nella segreteria nazionale Pd.