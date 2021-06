Il ministro Speranza torna in Emilia: il 21 giugno all'hub vaccinale di Gaggio Montano

Il ministro della Salute, Speranza, torna in Emilia-Romagna: il 21 giugno sarà a Modena, per la visita dell'Hub vaccinale dell'ex Aeronautica, poi a Carpi per l'Accordo di Programma che assegna nuove risorse all'Emilia-Romagna e all’hub vaccinale di Silla di Gaggio Montano. Il ministro, insieme al presidente della Regione, Stefano Bonaccini, e all’assessore alle Politiche per la salute, Raffaele Donini – inizierà il suo "tour" dall’Hub vaccinale Hangar 3 dell’ex Aeronautica di Modena (Strada Minutara, 1) e si svolgerà dalle ore 12.15 alle 13.

Successivamente il ministro si sposterà a Carpi (Mo), dove siglerà l’Accordo di Programma V Fase I Stralcio, tra Governo e Regione, che assegna nuove risorse all’Emilia-Romagna. Speranza presenzierà anche alla firma da parte di Regione, Comune, Provincia e Ausl Modena dell’Accordo territoriale per il nuovo ospedale. Tutto ciò avverrà al Castello dei Pio, in piazza Martiri, dalle ore 13.30 alle 14.45.

Nel pomeriggio, la visita a Silla di Gaggio Montano (Bo), nella Sala Civica Antonio Gandolfi, in via Papa Giovanni XXIII, dove è attivo uno dei due Hub vaccinali dell’Appennino bolognese.