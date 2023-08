Tenta di rubare da un’auto in sosta: 15enne arrestato

Un ragazzo di 15 anni, originario di Bologna, è stato arrestato dai Carabinieri il pomeriggio di mercoledì 2 agosto per tentato furto in un’automobile parcheggiata. Il giovane, senza fissa dimora, ha già numerosi precedenti per furto in abitazione, rapina, ricettazione, porto d’armi od oggetti atti ad offendere, oltraggio a un pubblico ufficiale, resistenza a pubblico ufficiale, violenza, minaccia e lesioni personali.

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna sono intervenuti in seguito ad una segnalazione di un cittadino arrivata alla Centrale Operativa di Bologna. L’uomo ha riferito ai militari di trovarsi nel parcheggio sotterraneo di via del Rondone e di aver appena assistito a una discussione tra una famiglia e un adolescente, quest'ultimo accusato di averli derubati. Una volta sul posto, i Carabinieri hanno trovato un adolescente di 17 anni che teneva bloccato a terra il ragazzo 15enne, tentando di non farlo fuggire. I militari hanno poi ricostruito i fatti ascoltando le testimonianze dei presenti. I genitori della famiglia derubata hanno riferito di aver visto il ragazzo allontanarsi dalla loro auto con in mano le valigie che avevano lasciato in macchina. A quel punto il 15enne ha tentato la fuga, ma è stato bloccato dal 17enne figlio della coppia. Secondo la ricostruzione dell’Arma, il 15enne avrebbe rotto il finestrino anteriore sinistro del veicolo con un paio di forbici da elettricista e avrebbe quindi rubato le valigie.

Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Bologna, il 15 arrestato è stato portato in un Istituto Penale. Oggi, venerdì 4 agosto, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale per i Minorenni di Bologna ha convalidato l’arresto e, nei confronti del 15enne, è stata emessa la misura cautelare del collocamento in comunità.