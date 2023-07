Minorenne si allontana da casa, genitori denunciano la scomparsa

In stato di agitazione e spaesata. Così è stata rintracciata in prossimità di Piazza Maggiore una minorenne i cui genitori avevano denunciato la scomparsa poche ore prima.

E' accaduto la scorsa domenica quando una pattuglia di Militari dell’Esercito Italino in servizio presso la Basilica di San Pretonio nell’ambito dell’Operazione “Strade Sicure” ha notato l'adolescente in difficoltà e quindi ha proceduto alla sua identificazione.

La ha così raccontato di di essersi volontariamente allontanata da casa per partecipare ad una festa con gli amici e di non essere più riuscita a mettersi in contatto con i genitori, che la stavano cercando, a causa del telefono privo di carica.

Confermata la veridicità dei fatti e constatata altresì la denuncia di scomparsa presentata poche ore prima dal padre, la giovane è stata accompagnata in Questura dal personale delle Volanti nel frattempo intervenuto, in attesa dell’arrivo dei genitori.