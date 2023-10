Molestie e atti persecutori nei confronti della ex: 39enne in manette

Un uomo italiano di 39 anni è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna per atti persecutori nei confronti della ex compagna, un’italiana sulla trentina.

La chiamata alla centrale operativa da parte della donna è arrivata nella sera dell’11 ottobre scorso: la donna ha riferito ai militari di essersi chiusa in casa perché spaventata dal marito il quale, ubriaco, provava a sfondare la porta della sua abitazione. I Carabinieri si sono subito recati nell’abitazione della donna, braccando il marito che nel frattempo si era nascosto all’interno del palazzo. Sentita in seguito, la vittima ha raccontato che l’ex marito, non in grado di accettare la fine della loro relazione, nelle ultime settimane aveva preso a molestarla. Il 39enne è stato quindi fermato e portato in carcere.