In casa con 80 grammi di hashish e diverse piante di marijuana: arrestato

I Carabinieri di Zola Predosa hanno arrestato un uomo di origine italiana per detenzione di sostanza stupefacente e per aver coltivato 37 piante di marijuana in casa propria.

A darne notizia è la stessa Arma attraverso un comunicato ufficiale: l’uomo, residente a Monte San Pietro, ha ricevuto la visita dei Carabinieri intorno alle ore 8 di giovedì 27 luglio. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine e sul quale erano da tempo avviate delle indagini, ha inizialmente impedito l’accesso agli ufficiali dell’Arma. Durante la successiva ispezione, all’interno dell’abitazione sono stati rinvenuti circa 80 grammi di hashish e marijuana, oltre a 37 piante di marijuana coltivate in casa. Inoltre, le forze dell’ordine hanno rinvenuto fertilizzanti e altre attrezzature utili alla coltivazione, oltre che un bilancino di precisione. Tutto il materiale è stato sequestrato dai Carabinieri.

L’uomo al momento si trova in stato di fermo in attesa di essere giudicato per direttissima dal Tribunale di Bologna.