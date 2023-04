Tragedia a Monzuno, in provincia di Bologna: attorno alle ore 11.20 della mattina di sabato i Vigili del Fuoco e l’elicottero del reparto volo di Bologna sono intervenuti per liberare un uomo rimasto schiacciato da un albero. Dopo aver liberato il malcapitato, di cui non si conosce ancora l’età, il 118 ha provato a rianimarlo, ma i tentativi si sono dimostrati vani.