È morto Vittorio Prodi, fratello di Romano. Aveva 86 anni

All’età di 86 anni è morto Vittorio Prodi, ex europarlamentare e fratello di Romano Prodi. Laureato in fisica ed ex insegnante all’Università di Bologna, il suo impegno sociale e politico inizia con Azione Cattolica, di cui è presidente dal 1986 al 1992. Diventa poi presidente della Provincia di Bologna, e per due volte è parlamentare europeo, venendo eletto nel 2004 e rieletto nel 2009. Da anni lottava con una brutta malattia. Lascia quattro figli: Marco, Luca, Matteo e Giovanni.