Morti sul lavoro: domani corteo a Bologna

Tre sono i feriti gravi, mentre cinque sono gli operai che hanno perso la vita a causa del crollo di una lastra di cemento nel cantiere dell’Esselunga di via Mariti a Firenze. Le morti bianche, solo nel 2023 sono state più di mille, con una media di quasi tre al giorno. Una strage costante, in molti casi evitabile, per cui i sindacati hanno scelto di protestare. Contestualmente allo sciopero nazionale di due ore dei settori edili e metalmeccanici, domani a Bologna ci sarà anche un corteo chiamato dalle sigle sindacali Fiom e Fillea per la Cgil e Uilm e Feneal per la Uil.

La manifestazione vedrà prima un presidio davanti al cantiere per la realizzazione del tram all'angolo tra viale della Fiera e viale Aldo Moro. Poi un corteo fin sotto i palazzi della Regione Emilia-Romagna dove si terrà un comizio degli esponenti delle sigle sindacali. Come scrive la Dire, a differenza di altre città, dove le proteste saranno davanti alle Prefetture, a Bologna ci è scelto un cantiere simbolo. Il presidio è chiamato dalle ore 16.