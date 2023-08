Malore in spiaggia: addio a Bruno Filetti, ex presidente di Ascom

E' morto a 82 anni Bruno Filetti, ex presidente di Ascom e della Camera di Commercio di Bologna. Era in spiaggia a Numana, quando sarebbe andato in arresto cardiaco.

Come riferisce Ancona Today, Filletti è stato soccorso inizialmente da due volontari della Croce Gialla fuori servizio. Sul poso è poi intervenuta la Croce Rossa con l'idroambulanza di stanza a Numana e il 118, ma non è stato possibile salvarlo l'uomo. Si era levata in volo anche l'eliambulanza, inutilmente.

"Apprendo con dispiacere della scomparsa di Bruno Filetti, protagonista dell’economia cittadina degli ultimi decenni - ha scritto in una nota il sindaco Matteo Lepore - Esperto di mercati e in particolare del settore alimentare, tra i tanti incarichi che ha ricoperto nel corso degli anni, è stato presidente della Borsa Merci della Camera di Commercio, nonché successore di Giorgio Guazzaloca alla guida di Ascom e presidente della Camera di Commercio dal 2008 al 2013. Grazie alla sua passione e lungimiranza ha creduto da subito nel potenziale turistico della nostra città e nell’importanza di questo settore per lo sviluppo economico del territorio. Insieme a lui ho avuto l’onore di condividere il percorso che portò Bologna alla scoperta del turismo.

Alla famiglia va il cordoglio mio e dell’Amministrazione comunale".

"E' stato un uomo di grande importanza per la crescita e lo sviluppo di Bologna. I ruoli chiave che ha ricoperto nella sua vita ne hanno mostrato la preparazione, la competenza e la straordinaria umanità. Alla famiglia giungano le nostre sentite condoglianze". Così il viceministro Infrastrutture e Trasporti, Galeazzo Bignami.

.Il corsoglio arriva anche da Cna Bologna: "Con Bruno Filetti Cna ha sempre avuto un'intensa e proficua collaborazione. Abbiamo appreso con grande dolore la notizia della sua scomparsa. Esprimiamo il più profondo cordoglio alla sua famiglia e alla Confcommercio Ascom" ha dichiarato Antonio Gramuglia, Presidente Cna Bologna. "Bruno Filetti è stato un protagonista della vita economica bolognese, in anni molto duri - continua Gramuglia -. Sia come Presidente Ascom che come Presidente della Camera di Commercio, Cna ha collaborato con Bruno Filetti alla realizzazione di progetti strategici per la città. Dal sostegno all'imprenditoria puntando su reti e innovazione, allo sviluppo del turismo, alla valorizzazione di infrastrutture strategiche per Bologna. Salutiamo un uomo a cui l'economia bolognese deve molto e verso il quale Cna ha sempre avuto profonda stima".