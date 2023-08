Passa con il rosso e fugge all’alt: motociclista individuato in meno di 24 ore

Un uomo di 22 anni di origine italiana, incensurato, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale dopo aver ignorato l’alt intimato da una volante della Polizia. L’uomo, mentre era alla guida di una motocicletta di grande cilindrata, era prima passato con il rosso e poi fuggito.

Il fatto risale alla sera di venerdì 11 agosto. Il motociclista transitava in via Mattei in direzione di Villanova di Castenaso quando è stato visto passare con il semaforo rosso da una volante della Polizia, che a quel punto gli ha intimato di fermarsi. Nonostante le sirene accese, l’uomo è fuggito. Gli agenti, nell’inseguimento, hanno però annotato la targa del mezzo, risalendo così al 22enne in meno di 24 ore. Interrogato, l’uomo ha ammesso il fatto e si è scusato per il suo comportamento, ma nonostante ciò la Polizia gli ha comminato una sanzione amministrativa per le infrazioni commesse e lo ha denunciato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.