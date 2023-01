E-commerce, Yoox multata dall'Antitrust per "prezzi ingannevoli": sanzione da 5 milioni

La società Yoox Net-a-Porter Group S.p.A, che si occupa di vendita online di capi d'abbigliamento, di calzature e di altri beni di moda, lusso e design, è stata multata dall'Antitrust per oltre cinque milioni di euro (5.250.000) dopo che a seguito di alcuni accertamenti sarebbero emersi alcuni comportamenti scorretti nelle vendite, quali "Prezzi ingannevoli e limiti nel diritto di recesso". Come riporta la nota informativa dell'Autorità la società avrebbe "annullato unilateralmente gli ordini online già perfezionati dai consumatori in caso di superamento di determinate soglie di resi, omettendo contestualmente l'informativa sul blocco degli acquisti. Inoltre ha prospettato in modo ingannevole i prezzi di vendita dei prodotti e gli sconti effettivamente applicati'.

"Per quanto riguarda la prima pratica, secondo l'Autorità è emersa una specifica policy aziendale interna che prevede - senza informare prima o dopo i consumatori - l'inibizione della possibilità di effettuare ulteriori acquisti nel caso di superamento di determinate soglie di resi, limitando cosi' il diritto di recesso. In riferimento alla seconda pratica, invece, l'Autorita' ha ritenuto che Yoox abbia indotto i consumatori ad aderire alle proprie offerte online sulla base della prospettazione di prezzi e di sconti ingannevoli.

Ad esempio si è accertato che, prima del 1° febbraio 2022, a seguito dei frequenti repricing, il prezzo finale scontato di alcuni prodotti - in occasione di particolari promozioni - risultava sostanzialmente analogo al prezzo effettivamente praticato nel periodo precedente la promozione, in quanto veniva modificato il prezzo di riferimento rispetto al quale veniva poi applicato lo sconto. Dopo il 1° febbraio 2022, invece, spiega l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, il prezzo di riferimento rispetto al quale venivano praticati gli sconti non era il prezzo effettivamente applicato da Yoox, ma un importo rappresentativo del presunto prezzo di mercato applicato nei negozi delle case di moda. In questo modo si prospettavano condizioni di offerta (prezzo di riferimento e sconti) piu' vantaggiose rispetto a quelle in realta' mai praticate. Nel corso del procedimento Yoox ha indicato piu' chiaramente il prezzo di vendita e gli sconti eventualmente applicati. L'intervento dell'Antitrust si inquadra nella più generale attivita' di enforcement volta ad assicurare il corretto ed equilibrato sviluppo dell'e-commerce. Entro 60 giorni Yoox dovra' informare l'Autorita' sulle iniziative assunte per superare gli elementi di criticita' evidenziati nel provvedimento sanzionatorio.