Mortadella e tortellini mal conservati: denunce e multe salate nelle stazioni di servizio

Panini, brioche, toast, hamburger, tortellini, mortadella e pizzette in cattivo stato di conservazione e multe per 5mila euro. E' il risultato dei controllo dei carabinieri del Nucleo Anti Sofisticazioni - NAS di Bologna in diversi bar, ristoranti e shop sulle autostrade del nodo bolognese.

Alimenti fuori dal frigo

I militari avrebbero riscontrato diverse le irregolarità di natura amministrativa in un area di servizio sulla A14 , oltre ad alcuni quintali di alimenti surgelati (tra pane,panini, brioche ripiene, toast farciti, crema pasticcera, hamburger, pizzette) in cattivo stato di conservazione, all'interno della zona ristorante. I prodotto, come riferiscono i carabinieri, erano stipati fuori dalle celle frigorifere, ad una temperatura ambiente di circa 26° e già parzialmente scongelati, omettendo quindi le procedure HACCP che vietano il ricongelamento di alimenti già scongelati, come ha dimostrato la misurazione della temperatura da parte del Nas.

Sulla A1, nell'area shop di un'altra stazione, circa un quintale di cibo, tra mortadella in tranci e tortellini confezionati, destinati alla vendita, è stato trovato fuori dai frigoriferi e in cattivo stato di conservazione. Anche in questa circostanza, i militari hanno sottoposto alcuni campioni a misurazione della temperatura, riscontrando la formazione di muffe in alcune confezioni.

I legali rappresentanti sono stati denunciati per detenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione (nell’ambito delle norme sanitarie sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande). I prodotto sono stati naturalmente sequestrati e, dopo la segnalazione all'Autorità Sanitaria locale (AUSL), sono state comminate sanzioni amministrative per un valore complessivo di 5.000 euro.