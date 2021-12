Zona U: con la musica "a palla", canta in largo Respighi. Denunciato

Cassa acustica, musica a tutto volume e microfono. Quando sono arrivati i poliziotti delle volanti, alle 23 di ieri, 12 dicembre, un cittadino gambiano di 20 anni stava cantando a squarciagola, in Largo Respighi, zona universitaria.

Non ha preso bene l'intervento degli agenti, tanto che oltre che per disturbo della quiete pubblica, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.

Altoparlante e microfono sono stati sequestrati.