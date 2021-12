No Green Pass, 3mila in corteo. Poche mascherine, omaggio all'Halloween Pub e cori contro il governo | VIDEO

Almeno 3mila i no green pass in corteo dalla stazione a piazza dell'Unità. Lungo la strada, dai balconi qualcuno applaude, altri contestano. Ripetuti gli insulti al premier Mario Draghi, con la richiesta di dimissioni, i riferimenti alla "dittatura" in cui verserebbe il Paese e gli attacchi alla stampa ("Giornalisti terroristi") e ai ministri Speranza e Lamorgese.

In via Stalingrado non manca l'omaggio all'Halloween Pub, chiuso per aver violato la normativa anti covid è posto sotto sequestro. Oltre al traffico in tilt nelle varie strade in cui passa il corteo, scortato dalle Forze dell'ordine, non si registrano altri problemi. "Siamo qui per rappresentare l'Italia più buona, l'Italia migliore, l'Italia che dice no a una manovra indecente - dicono gli organizzatori al microfono - è una piazza né comunista ne fascista, è una piazza italiana. Continuate a fare quello che avete fatto: no alla violenza, risponderemo con la pacifica rivoluzione".