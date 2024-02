Bologna avrà una nuova piazza-giardino. Ospiterà la prima fontana a raso della città

Nuova fase del progetto di rigenerazione urbana per il Quartiere Navile. Tra Piazza Lucio Dalla e via Fioravanti emergerà una nuova piazza giardino con la prima fontana a raso della città. Lo spazio di oltre 3300 metri ospiterà nuove alberature che faranno da “giardini della pioggia” che hanno la capacità di immagazzinare acqua piovana e ospiterà diversi spazi per sedersi e rilassarsi.

Sono previste inoltre tre ampie aree prato, sei giardini di pioggia circolari e un nuovo percorso carrabile per accedere alla sede di quartiere della Polizia Locale.

I lavori inizieranno entro marzo e dovrebbero concludersi prima dell’estate. Il progetto realizzato a cura del Consorzio Mercato Navile è costato 900 mila euro.

Alla piazza-giardino si accederà dal marciapiede di via Fioravanti, dalla tettoia di piazza Lucio Dalla, dalla sede della Polizia Locale e da piazza Liber Paradisus.

(Notizia in aggiornamento)