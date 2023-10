Nuova occupazione: nasce lo “Student Hostel” | FOTO

C’è una nuova occupazione in città: alcuni attivisti e attiviste del CUA (Collettivo Autonomo Universitario) hanno preso possesso di uno stabile in viale Filopanti. Si tratta dell’ex Istituto Zoni, “una residenza universitaria privata della fondazione Rui che da anni è ormai lasciata alla polvere e al disuso”, come si legge nella nota del collettivo universitario. “Nasce Glitchousing Project, una piattaforma ibrida di immaginazione per un abitare nuovo e sociale – continua il testo – un portale per agevolare la ricerca di casa di studentesse e studenti, in guardia da fregature, palazzinari, speculatori; un'infrastruttura solidale di connessione e organizzazione”.

Il nuovo nome della struttura, “Student Hostel”, è una presa in giro dell’ex Student Hotel (ormai Social Hub) di via Fioravanti, visto come modello negativo di alloggi universitari d’élite.