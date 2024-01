Senzaspine e senza una nuova sede. Per i componenti dell’Orchestra che ha ridato vita all’ex mercato di San Donato l’incertezza sul futuro rischia di essere la nota stonata di questa stagione sinfonica. L’inizio della demolizione dell’attuale fabbricato è dietro l’angolo: entro la primavera, infatti, le ruspe daranno il via al progetto di ricostruzione completa e al posto dell’edificio storico sorgerà un nuovo polo multifunzionale dedicato agli spettacoli e alla cultura.

In alto mare

Così, a otto anni da suo insediamento, l’orchestra che oggi conta quattrocento componenti under-35 ed è diventata una delle realtà musicali più apprezzate a Bologna dovrà traslocare. Per lei il Comune sta pensando a uno spazio all’interno della fiera riqualificato ad hoc. Ma è tutto ancora in alto mare: “Il dialogo con Bologna Fiere è iniziato ormai a giugno scorso - dice Tommaso Ussardi, direttore dell’orchestra insieme a Matteo Parmeggiani - Ma ancora non siamo arrivati a un accordo, i tempi si stringono e cominciamo essere preoccupati perché dal posto in cui finiremo dipenderanno anche le attività che potremo svolgere”.

Il trasloco

Dopo aver brindato a Capodanno insieme al pubblico del Teatro Duse (il loro tradizionale concerto del 31 dicembre, “Bollicine”, fa registrare il pienone a ogni edizione), i Senzaspine speravano di iniziare il 2024 con una certezza in più. Anche perché il trasferimento, spiega Ussardi, è complesso: “Un lavoro di almeno un mese, a cui si aggiunge tutta la riprogrammazione dei campi estivi che partiranno a giugno e della produzione musicale. In questo senso maggiore un preavviso più ampio può aiutarci molto. Speriamo di avere una risposta entro metà febbraio, la nostra esigenza è di avere uno spazio abbastanza grande e sostenibile per poter continuare a offrire tutti i nostri servizi alla città come fatto finora”.

Ottimismo

Prevale però l'ottimismo anche nei confronti della possibile nuova destinazione: “Sappiamo che l’impegno da parte dell’amministrazione c’è. Il Comune vuole rilanciare la fiera e siamo contenti che riponga questa fiducia nell’Orchestra Senzaspine. Per noi sarà una scommessa e una sfida, siamo sicuri che le nostre proposte sapranno attirare le persone anche in uno spazio che è più lontano dal centro e dalla zona universitaria”.

Il nuovo ex mercato non convince

Non è comunque facile recidere il legame con San Donato, dove la presenza dell’associazione non è soltanto legata alla musica ma ha contribuito a sviluppare un presidio di cultura e socialità che fa bene al quartiere: “Dovremo ripartire da zero, e questo ci rende un po’ tristi - conclude Ussardi -. Fin dal nostro arrivo ci era stato detto che l’edificio aveva bisogno di lavori di ristrutturazione, ma poi nel 2022 ci è stato presentato il progetto già concluso che prevedeva invece la demolizione. Non siamo stati coinvolti nella fase di progettazione di una struttura che, per quanto innovativa, non sarà adatta a ospitare tutte le nostre attività e questo ci lascia un po' di amaro in bocca. Se ci piacerebbe tornare comunque al nuovo ex mercato quando sarà pronto? È ancora presto per dirlo”.

La scuola inclusiva

Fare uscire la musica classica dalla torre d'avorio mettendo in discussione l'etichetta di genere d'élite. E portarla al grande pubblico senza rinunciare alla qualità della proposta. È questo l'obiettivo dell'Orchestra Senzaspine fin da quando i due direttori, due amici uniti dalla stessa passione, hanno deciso di cimentarsi nel progetto. Nel 2015, la vittoria al bando "IncrediBol!" che sostiene le realtà culturali emergenti permette all'Orchestra di avere la sede permanente proprio all'ex mercato di San Donato. Qui, due anni più tardi, tre musiciste dell'orchestra contribuiscono alla nascita della scuola di musica che ogni anno organizza corsi per bambini e bambine con lo stesso approccio inclusivo: a prescindere dal loro livello di capacità, con costi che variano in base al benessere economico della famiglia e con borse di studio, dalle lezioni di strumento alla teoria fino al canto.

La Stagione sinfonica e operistica

Oltre ai suoi 400 e più componenti, l'Orchestra Senzaspine ha stretto negli anni collaborazioni internazionali con solisti e accademie. Ed è con gli appuntamenti della Stagione sinfonica e operistica che il pubblico può vederli all'opera in tutta la loro fantasia. Ogni anno l'Orchestra porta nei teatri di tutta l'Emilia Romagna la propria produzione musicale: sono le serate in cui in platea c'è un tasso di giovani più alto che altrove. Nei loro concerti i grandi classici vengono rivisitati e resi nuovamente attuali, senza però snaturarne la ricercatezza, aggiungendo quel pizzico di imprevedibilità che è uno dei motivi per cui le persone pagano il biglietto: sul palco la lirica si mescola con l'immaginario pop e i travestimenti colorati. Figaro diventa un hispter anticonformista, mentre in "Filmusic", tributo alle colonne sonore cinematografiche più celebri, a dirigere l'orchestra è un tirannosauro.