E' ai domiciliari e manda al Pronto soccorso l'amico che lo ospita

Era ospite da un amico, ma lo ha mandato all'ospedale. E' accaduto a Ozzano dell'Emilia, dove i Carabinieri hanno portato in carcere un cittadino moldavo 30enne. Per l''uomo, dopo la condanna per ricettazione di un carico di bici rubate, era stata disposta la misura degli arresti domiciliari, così era stato ospitato da un connazionale e coetaneo.

Fino all'altra sera, quando tra i due è scoppiata una lite e il "padrone di casa" è stato colpito con calci e pugni. Sul posto è arrivata l'ambulanza che lo ha trasportato al pronto soccorso per le diverse contusioni riportate, la prognosi è di 15 giorni.

Per l’aggressore, oltre alla revoca dell'ospitalità, si sono aperti cancelli del carcere della Dozza, dove resterà fino ad espiazione della condanna, ossia a fine 2023.

Un episodio simile era accaduto a ottobre, quando un 29enne, cittadino italiano, già agli arresti domiciliari, aveva aggredito l'amico che lo ospitava.