Un palazzo è pericolante: via Broccaindosso chiusa al traffico

C’è un edificio pericolante: per questo, via Broccaindosso, nel cuore di Bologna, è stata chiusa al traffico.

La laterale di strada Maggiore al momento è transennata all’altezza del civico 69 perché una parte di uno dei palazzi lì presenti risulterebbe instabile. L’allarme, come scrive Il Resto del Carlino, è stato dato ai vigili del fuoco e alla polizia locale da un gruppo di residenti. Ora una parte della strada è transennata e chiusa al traffico, e anche i pedoni devono seguire un percorso alternativo, almeno finché non sarà avviato il cantiere per la messa in sicurezza dell’edificio.