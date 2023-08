Bologna per la Bielorussia: Palazzo Re Enzo si illumina di bianco e rosso

Bologna in supporto dei cittadini della Bielorussia. Al tramonto, Palazzo Re Enzo si illuminerà di bianco e rosso, i colori della storica bandiera bielorussa. L’iniziativa giunge al terzo anno di proteste dei cittadini Bielorussi, che dal 9 agosto del 2020 protestano senza sosta per le elezioni presidenziali in cui Alexander Lukashenko si è autoproclamato presidente. Le elezioni in questione, le ultime nel paese ex Urss, non sono mai state riconosciute dall’Unione Europea e l’esito è stato ampiamente contestato dalla comunità internazionale.

Secondo Viasna – una ONG che si occupa di diritti umani – negli ultimi tre anni, dal 9 agosto del 2020 in poi, in Bielorussia ben 2232 persone hanno ricevuto lo status di prigionieri politici e più di 60mila sono state arrestate per motivi politici.