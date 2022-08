Il 38enne che perde il lavoro e inizia coltivare "erba"

Ai carabinieri sono arrivate le segnalazioni di alcuni cittadini: due piante di marijuana in bella vista sul balcone di casa , così sono andati a verificare.

Entrati nell'appartamento di un 38enne, residente in Appennino, i militari hanno trovato le piante sul balcone che affaccia su una via semi-nascosta e in casa un paio di barattoli con circa mezz'etto di erba essiccata.

Il 38enne, incensurato e disoccupato, è stato denunciato per coltivazione e si è giustificato dicendo di aver perso il lavoro.

La proposta di legge

L'iter si è arrestato con la caduta del governo Draghi, ma alla Camera dei deputati a fine giugno era iniziata la discussione sulla proposta di legge sulla legalizzazione della coltivazione e detenzione, da parte di maggiorenni e per uso personale, di massimo quattro piante femmine di cannabis.

Attualmente però il testo unico sugli stupefacenti, stabilisce che chiunque, senza essere autorizzato, coltiva "è assoggettato a sanzioni penali ed amministrative stabilite fabbricazione illecita delle sostanze stesse".

Tra le polemiche di inizio estate annoveriamo a Bologna "il caso Santori". Il fondatore del movimento delle Sardine e consigliere comunale aveva ammesso di aver raccolto la sua prima coltivazione indoor: "Tre piantine che coprono il fabbisogno di un anno. 60 grammi di cannabis ottenuti con due mesi di passione, cura e costanza" finendo così nell'occhio del ciclone.

(Pianta marijuana - foto archivio)