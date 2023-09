Piante di marijuana "in bella vista", la PL denuncia tre giovani

La Polizia Locale di Alto Reno Terme ha denunciato tre giovani per reati legati alla coltivazione di piante di marijuana. La pattuglia composta dall'i Giuseppe Giannattasio e l'agente Alex Lenzi le hanno scoperte quando sono andati a consegnare una notifica, il destinatario era assente, ma le piante erano in bella vista: 7 arbusti dai 50 centimetri ai 2 metri con diverse infiorescenze.

Il giovane, un 20enne del luogo, quando è arrivato a casa ha ammesso le proprie responsabilità, ma mentre stavano compilando il verbale, sono arrivati due amici e coetanei del proprietario di casa che hanno iniziato a a creare un po' di scompiglio riuscendo anche ad afferrare alcune piante, poi recuperate dalla PL in un garage. Il proprietario di casa è stato denunciato per coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti, gli amici per favoreggiamento, resistenza e concorso nel reato dell’art.73 dpr 309/1990.

Naturalmente tutte le piante sono state sequestrate e le indagini continuano.